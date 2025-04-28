Над территорией России за ночь уничтожили 115 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 115 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«За период с 20.50 мск 27 апреля по 04.35 мск 28 апреля... перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - передает ведомство.

Военные ликвидировали 102 дрона в Брянской области, девять – в Крыму, два – в Курской области, один – в Белгородской. Кроме того, один беспилотник уничтожили над акваторией Черного моря.

Накануне над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть украинских БПЛА, пишет Ura.ru.

