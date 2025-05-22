Хинштейн: Мирный житель погиб в Курской области из-за обстрела ВСУ

Мирный 50-летний житель погиб в результате обстрела деревни Гирьи Беловского района со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Путин позвонил пострадавшему главе района Курской области

По его словам, ещё двое мужчин получили множественные осколочные ранения.

«Наши медики сделают всё, чтобы как можно скорее поставить их на ноги», - написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что в селе Пушкарное Кореневского района при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелКурская Область

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