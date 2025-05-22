Хинштейн: Мирный житель погиб в Курской области из-за обстрела ВСУ
22 мая 202517:08
Мирный 50-летний житель погиб в результате обстрела деревни Гирьи Беловского района со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, ещё двое мужчин получили множественные осколочные ранения.
«Наши медики сделают всё, чтобы как можно скорее поставить их на ноги», - написал он.
Ранее Хинштейн заявил, что в селе Пушкарное Кореневского района при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru