Путин позвонил пострадавшему главе района Курской области
Президент России Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который пострадал от атаки украинского беспилотника, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщили в Кремле.
О ранении Волобуева 22 мая рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Дрон попал в автомобиль чиновника, его госпитализировали с травмой бедра и руки.
Путин в разговоре с Волобуевым пожелал ему здоровья и отметил, что лично справится у врачей о его самочувствии.
В марте ВСУ уже пытались атаковать машину Волобуева, тогда он также поручил ранения и обратился к медикам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru