Херсонские власти сообщили о новом обстреле Антоновского моста

Как отметил чиновник, основной удар пришелся по ранее поврежденному мосту, однако часть снарядов попала по технике, используемой для ремонта трассы. Данных о пострадавших нет, пишет РИА ФАН.

«Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники — бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», — указал Стремоусов.

Полностью возобновить движение по Антоновскому мосту планировалось 10 августа, отмечает телеканал «360».

