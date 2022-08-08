Херсонские власти сообщили о новом обстреле Антоновского моста

Украинские войска вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне, возобновление движения здесь перенесут на более поздние сроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Украина обстреляла Антоновский мост в Херсоне

Как отметил чиновник, основной удар пришелся по ранее поврежденному мосту, однако часть снарядов попала по технике, используемой для ремонта трассы. Данных о пострадавших нет, пишет РИА ФАН.

«Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники — бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», — указал Стремоусов.

Полностью возобновить движение по Антоновскому мосту планировалось 10 августа, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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