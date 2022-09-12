СМИ: Американская разведка консультировала Киев по контрнаступлению под Харьковом
Разведки Украины и США усилили сотрудничество перед подготовкой Киева к контрнаступлению в Харьковской области. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, ранее Украина неохотно делилась с США информацией, опасаясь, что Штаты заметят слабость Киева и сократят объемы военной помощи. Позже в Киеве посчитали, что открытость убедит Вашингтон в необходимости наращивания поставок вооружения. Украинская сторона активизировала обмен разведданными с американскими коллегами летом, пишет Ura.ru.
«Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведка в режиме реального времени позволила украинцам спланировать контрнаступление», — пишет The New York Times.
По словам источника, Вашингтон и Киев постоянно обсуждали, как Киев может «остановить наступление России» на востоке, отмечает РЕН ТВ.
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