СМИ: Американская разведка консультировала Киев по контрнаступлению под Харьковом

Разведки Украины и США усилили сотрудничество перед подготовкой Киева к контрнаступлению в Харьковской области. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники.

По всем фронтам: Контрнаступление ВСУ перекинулось с Херсона на север

По данным издания, ранее Украина неохотно делилась с США информацией, опасаясь, что Штаты заметят слабость Киева и сократят объемы военной помощи. Позже в Киеве посчитали, что открытость убедит Вашингтон в необходимости наращивания поставок вооружения. Украинская сторона активизировала обмен разведданными с американскими коллегами летом, пишет Ura.ru.

«Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведка в режиме реального времени позволила украинцам спланировать контрнаступление», — пишет The New York Times.

По словам источника, Вашингтон и Киев постоянно обсуждали, как Киев может «остановить наступление России» на востоке, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеРазведкаСШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры