Хакеры взломали серверы с данными о вакцине Pfizer и BioNTech

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech заявила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось атаке хакеров. В результате произошла утечка данных о разработанной совместно с компанией Pfizer вакцине от коронавируса.

Отмечается, что хакерам стало известно содержание документов на регистрацию вакцины. В BioNTech не отметили, удалось ли сохранить информацию с персональными данными участников испытаний вакцины.

Оперативный штаб по COVID-19 в Москве проверит сведения об утечке данных

EMA пообещала опубликовать результаты расследования по факту случившегося. На данный момент неизвестно, кто стоит за хакерской атакой.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ХакерыВакцинаПандемияКоронавирус
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