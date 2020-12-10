Хакеры взломали серверы с данными о вакцине Pfizer и BioNTech
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech заявила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось атаке хакеров. В результате произошла утечка данных о разработанной совместно с компанией Pfizer вакцине от коронавируса.
Отмечается, что хакерам стало известно содержание документов на регистрацию вакцины. В BioNTech не отметили, удалось ли сохранить информацию с персональными данными участников испытаний вакцины.
EMA пообещала опубликовать результаты расследования по факту случившегося. На данный момент неизвестно, кто стоит за хакерской атакой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru