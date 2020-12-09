Оперативный штаб по контролю коронавируса в Москве сообщил об утечке данных

Власти Москвы проводят проверку по факту сообщения об утечках персональных данных жителей столицы, переболевших COVID-19. Об этом сообщается в пресс-службе оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В оперштабе отметили, что о результатах проверки сообщат дополнительно.