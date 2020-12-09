Оперативный штаб по контролю коронавируса в Москве сообщил об утечке данных

Власти Москвы проводят проверку по факту сообщения об утечках персональных данных жителей столицы, переболевших COVID-19. Об этом сообщается в пресс-службе оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В оперштабе отметили, что о результатах проверки сообщат дополнительно.

Глава АРБ рассказал, кому выгодна утечка данных 900 тысяч россиян

Накануне Telegram-канал Readovka сообщил об утечке данных более 300 тысяч человек. В базе данных содержатся ФИО, адрес регистрации и проживания пациентов, а также вся информация о заборах анализов.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УтечкаПандемияКоронавирус
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