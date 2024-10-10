Хакеры атаковали сайты РИА Новости и Sputnik

Массированную хакерскую атаку на сайты Sputnik и РИА Новости отразили службы безопасности медиагруппы «Россия сегодня». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на технические службы медиагруппы.

В «Бургер Кинге» признали, что данные клиентов сети могли попасть в открытый доступ

Отмечает, что атака началась примерно в 11:00 по московскому времени, а число ботов составило более миллион адресов.

На пике атаки, которая была оперативно купирована, специалистами были заблокированы 720 тысяч адресов. По информации технических служб, главным образом атака шла с адресов из Латинской Америки и из стран Азии.

Ранее сообщалось, что инфраструктуру государственного сервиса ГАС «Правосудие» могли поразить вирусом-шифровальщиком, который удаляет все данные на компьютере при проникновении.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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