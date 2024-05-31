Хабаровчанин получил два года за призывы к терроризму
Суд в Хабаровском крае приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за призывы к насилию в отношении российского правительства в соцсетях. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Осужденного признали виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Суд установил, что осужденный разместил в соцсети материалы, призывающие к терактам. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что посты содержат соответствующие выражения.
Ранее Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Пермского края, который готовил ряд диверсий по заданию ВСУ. Мужчина проведет в колонии строгого режима 12 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru