Глава СВР заявил об уничтожении всех запасов «Новичка» в России

Российская Федерация ликвидировала все запасы боевых отравляющих веществ, включая и «Новичок», в установленном порядке под международным контролем. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он уточнил, что уничтожение проводилось согласно протоколам и регламенту Организации по запрещению химического оружия, что было чётко зафиксировано.

В связи с этим Нарышкин назвал «дезинформацией» утверждения о том, что в России есть якобы производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, передает RT. Таким образом он прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным. Глава СВР подчеркнул, что каких-либо отравляющих веществ в организме россиянина на момент его вылета на лечение в Германию не было.

По словам Нарышкина, медики больницы в Омске, куда Навальный был экстренно госпитализирован с самолёта, организовали все необходимые исследования. Кроме того, они, по сути, спасли ему жизнь. Как подчеркнул глава СВР, комплексные исследования, в том числе, на наличие отравляющих веществ, были проведены в Омске на самом современном оборудовании и по самым жестким медицинским протоколам.

При этом, правоохранительные органы Германии так и не ответили на запросы российской стороны, у которой немало вопросов по заявлениям Берлина об отравлении Навального, констатировал Сергей Нарышкин.





