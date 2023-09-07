Губернатор: в Ростове-на-Дону сбиты два беспилотника

Система противовоздушной обороны сработала в Ростове-на-Дону, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

Над Ростовом-на-Дону и Раменском сбиты беспилотники

По его словам, удалось сбить два беспилотника, один из которых упал за городом, а второй - в центре. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Травмы получил один человек, который отказался от госпитализации.

По слова очевидцев, были слышны несколько взрывов с интервалом в 15 минут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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