Губернатор: в Ростове-на-Дону сбиты два беспилотника

По его словам, удалось сбить два беспилотника, один из которых упал за городом, а второй - в центре. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Травмы получил один человек, который отказался от госпитализации.

По слова очевидцев, были слышны несколько взрывов с интервалом в 15 минут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

