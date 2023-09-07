Над Ростовом-на-Дону и Раменском сбиты беспилотники
7 сентября 202304:25
В Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.
По его словам, это произошло около 3:00. По словам губернатора, в настоящее время уточняются последствия на земле.
Кроме того, силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, это произошло в Раменском городском округе. Разрушений и пострадавших нет.
Ранее в Брянской области был уничтожен украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru