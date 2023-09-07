Над Ростовом-на-Дону и Раменском сбиты беспилотники

По его словам, это произошло около 3:00. По словам губернатора, в настоящее время уточняются последствия на земле.

Кроме того, силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, это произошло в Раменском городском округе. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Брянской области был уничтожен украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

