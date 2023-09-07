В Ростове-на-Дону произошел взрыв

В Ростове-на-Дону на Пушкинской улице произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Mash.

Один человек пострадал при взрыве газового баллона в квартире в Екатеринбурге

Это случилось в двух кварталах от штаба Южного военного округа. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

По слова очевидцев, были слышны несколько взрывов с интервалом в 15 минут. Первый был похож на залп фейерверка, а второй — громче.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывыРостов-на-Дону

Горячие новости

Все новости

партнеры