В Ростове-на-Дону произошел взрыв
7 сентября 202304:01
В Ростове-на-Дону на Пушкинской улице произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Mash.
Это случилось в двух кварталах от штаба Южного военного округа. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
По слова очевидцев, были слышны несколько взрывов с интервалом в 15 минут. Первый был похож на залп фейерверка, а второй — громче.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru