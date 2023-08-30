При обстреле Горловки погиб мужчина

При обстреле Горловки погиб пенсионер, сообщает в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что снаряд прилетел между Землянками и Макеевкой.

«Увы, пожилой мужчина погиб», - написал Приходько.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в Новой Таволжанке после обстрела.

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ФОТО: РИА Новости
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