Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

По его словам, в поселке Теткино было зафиксировано 25 прилетов. Из-за обстрела была повреждена линия электропередачи, в связи с чем часть населенного пункта осталась без света.

Уточняется, что восемь прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьский. В результате инцидента никто не пострадал, отметил Старовойт.



Накануне в поселке Теткино после обстрела ВСУ загорелись три жилых дома. Также повреждения получила водонапорная башня, передает «Радиоточка НСН».

