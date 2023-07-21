Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Под украинский обстрел попал Глушковский район Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

По его словам, в поселке Теткино было зафиксировано 25 прилетов. Из-за обстрела была повреждена линия электропередачи, в связи с чем часть населенного пункта осталась без света.

Уточняется, что восемь прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьский. В результате инцидента никто не пострадал, отметил Старовойт.

Накануне в поселке Теткино после обстрела ВСУ загорелись три жилых дома. Также повреждения получила водонапорная башня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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