Губернатор сообщил об угрозе подтопления правобережной части Тобола в Кургане

Под угрозой подтопления оказалась правобережная часть реки Тобол в Кургане, написал в своем Telegram-канале глава региона Вадим Шумков.

Губернатор Шумков: Большой воде осталось 50 км до Кургана

По его словам, вода вдоль шоссе Тюнина не уходит, постепенно ее становится больше. Под угрозой оказалась правобережная часть столицы региона, констатировал он.

Губернатор отметил, что течение Тобола продолжает ускоряться, а уровень воды растет. Из-за риска изоляции от других районов города началась эвакуация жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане, сообщил Шумков.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 сантиметра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/silavpravdevshumkov
ТЕГИ:ПаводокНаводнениеКурганская Область

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