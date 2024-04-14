Губернатор сообщил об угрозе подтопления правобережной части Тобола в Кургане

По его словам, вода вдоль шоссе Тюнина не уходит, постепенно ее становится больше. Под угрозой оказалась правобережная часть столицы региона, констатировал он.

Губернатор отметил, что течение Тобола продолжает ускоряться, а уровень воды растет. Из-за риска изоляции от других районов города началась эвакуация жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане, сообщил Шумков.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 сантиметра, передает «Радиоточка НСН».

