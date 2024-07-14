Губернатор Смирнов: При атаке БПЛА в Судже загорелась телевизионная вышка

По его словам, пострадавших нет. Отмечается, что сейчас на месте работает дежурный караул пожарной части.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Краснодаре загорелось производственное здание на площади 5 тысяч «квадратов».



