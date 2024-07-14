Губернатор Смирнов: При атаке БПЛА в Судже загорелась телевизионная вышка
14 июля 202412:18
В Курской области в городе Суджа в результате атаки украинского беспилотника загорелась телевизионная вышка. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, пострадавших нет. Отмечается, что сейчас на месте работает дежурный караул пожарной части.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Краснодаре загорелось производственное здание на площади 5 тысяч «квадратов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru