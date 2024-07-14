Губернатор Смирнов: При атаке БПЛА в Судже загорелась телевизионная вышка

В Курской области в городе Суджа в результате атаки украинского беспилотника загорелась телевизионная вышка. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

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По его словам, пострадавших нет. Отмечается, что сейчас на месте работает дежурный караул пожарной части.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Краснодаре загорелось производственное здание на площади 5 тысяч «квадратов».


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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиВСУГубернаторКурская ОбластьПожар

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