МЧС: За сутки в водоемах России погибли более 30 человек

За сутки в водоемах России погибли 36 человек. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

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Среди погибших также числятся трое детей, передает RT.

Ранее старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров в пресс-центре НСН рассказал, что сейчас в Москве разрешено купаться в пяти местах, в том числе в Тропарево и на озере Черное.

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ФОТО: mos.ru
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