МЧС: За сутки в водоемах России погибли более 30 человек
14 июля 202410:52
За сутки в водоемах России погибли 36 человек. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru