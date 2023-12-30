Девятилетний ребенок погиб при обстреле ВСУ сел в Брянской области

Ребенок погиб в результате обстрела из РСЗО ВСУ двух сел в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ВСУ обстреляли Брянскую область второй раз за день

Погибшему ребенку было всего девять лет. По двум селам было выпущено более десяти снарядов РСЗО, отметил Богомаз.

Губернатор также пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели жителя села Алексеевка Глушковского района. В результате 40 прилетов со стороны Украины в селе пострадали жилые дома, соцобъекты и административные здания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
ТЕГИ:ДетиБрянская ОбластьУкраинаВСУОбстрел

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