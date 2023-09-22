В центре Севастополя ограничили движение транспорта
22 сентября 202316:09
В центре Севастополя ограничено движение личного и общественного транспорта, говорится в сообщении Telegram-канала дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Просим по направлению в центр не выезжать», - говорится в сообщении.
Автобусы по компенсационному маршруту ездят до пятого километра Балаклавского шоссе, уточнили в дирекции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru