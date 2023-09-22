В центре Севастополя ограничили движение транспорта

В центре Севастополя ограничено движение личного и общественного транспорта, говорится в сообщении Telegram-канала дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Просим по направлению в центр не выезжать», - говорится в сообщении.

Автобусы по компенсационному маршруту ездят до пятого километра Балаклавского шоссе, уточнили в дирекции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымСевастополь

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