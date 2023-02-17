Губернатор Севастополя сообщил о пожаре на списанном противолодочном корабле
Списанный и готовящийся к утилизации малый противолодочный корабль загорелся в бухте Стрелецкой в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Как отметил градоначальник, «бытовой пожар» произошел в ночь на пятницу. На место происшествия оперативно выехали противопожарная служба Черноморского флота РФ и силы МЧС.
«Предварительные причины возгорания — розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Возгорание полностью ликвидировали, никто не пострадал.
Ранее Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, попытавшийся атаковать Балаклавскую теплоэлектростанцию, напоминает Ura.ru. ТЭС не была повреждена и продолжает работу в штатном режиме, отмечает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- СМИ: Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все
- Губернатор Севастополя сообщил о пожаре на списанном противолодочном корабле
- В Польше обратились к бандеровцам, прибывшим в страну
- Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине
- СМИ: Испытания беспилотника ТрАМП начались в России
- На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая
- В Севастополе сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС
- В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
- Запуск новой японской ракеты был отменен за секунды до старта
- СМИ: Украинский конфликт показал необходимость модернизировать промышленный потенциал США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru