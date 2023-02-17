Губернатор Севастополя сообщил о пожаре на списанном противолодочном корабле

Списанный и готовящийся к утилизации малый противолодочный корабль загорелся в бухте Стрелецкой в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС

Как отметил градоначальник, «бытовой пожар» произошел в ночь на пятницу. На место происшествия оперативно выехали противопожарная служба Черноморского флота РФ и силы МЧС.

«Предварительные причины возгорания — розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Возгорание полностью ликвидировали, никто не пострадал.

Ранее Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, попытавшийся атаковать Балаклавскую теплоэлектростанцию, напоминает Ura.ru. ТЭС не была повреждена и продолжает работу в штатном режиме, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КораблиПожарКрымСевастополь
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