Губернатор Севастополя сообщил о гибели в Сирии капитана ВМФ Михайленко

Капитан первого ранга ВМФ России Николай Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации

По словам главы Севастополя, сослуживцы считали Михайленко настоящим боевым товарищем и профессионалом, который умело обучал и воспитывал молодых курсантов.

Ранее ветеран войны в Афганистане и исполнитель военно-патриотических песен Станислав Юрко погиб в бою в зоне спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости
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