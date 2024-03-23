На Куйбышевском НПЗ под Самарой произошел пожар

«Пожар есть», — указали в ведомстве.

При этом в ЕДДС не привели подробностей.

До этого в экстренных службах сообщили, что в Самарской области после падения беспилотника загорелась колонна нефтеперерабатывающей установки. Официальной информации об инциденте от властей региона пока нет.

