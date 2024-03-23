На Куйбышевском НПЗ под Самарой произошел пожар

Пожар произошел на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Куйбышевского района региональной столицы.

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«Пожар есть», — указали в ведомстве.

При этом в ЕДДС не привели подробностей.

До этого в экстренных службах сообщили, что в Самарской области после падения беспилотника загорелась колонна нефтеперерабатывающей установки. Официальной информации об инциденте от властей региона пока нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НПЗПожарСамарская Область

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