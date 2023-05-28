Гладков: в составе украинской ДРГ могли быть поляки и американцы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со ссылкой на слова жены погибшего члена самообороны заявил, что в составе украинской диверсионной группы были поляки и американцы.
Гладков навестил раненых из Грайворонского и Шебекинского округов. Он отметил, что на глазах находившейся в заложниках женщины убили ее мужа.
«Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов - поляки и американцы», - написал глава региона.
Проникновение диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область произошло 22 мая. Уничтожено более 70 нападавших, передает «Радиоточка НСН».
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