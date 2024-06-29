Губернатор Руденя: В Тверской области сбили три беспилотника

Силы противовоздушной обороны 29 июня сбили три беспилотника на территории Тверской области. Об этом заявил глава региона Игорь Руденя, передает пресс-служба областного правительства.

Как отметил губернатор, два дрона уничтожили в 04:35 в Торопецком округе. Никто не пострадал, разрушений или возгораний зафиксировано не было.

Позже, в 06:15, еще один беспилотник был сбит в Бологовском муниципальном округе. Здесь также обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью ПВО перехватила и уничтожила над Тверской областью два беспилотника.

