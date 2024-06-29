Губернатор Руденя: В Тверской области сбили три беспилотника
Силы противовоздушной обороны 29 июня сбили три беспилотника на территории Тверской области. Об этом заявил глава региона Игорь Руденя, передает пресс-служба областного правительства.
Как отметил губернатор, два дрона уничтожили в 04:35 в Торопецком округе. Никто не пострадал, разрушений или возгораний зафиксировано не было.
Позже, в 06:15, еще один беспилотник был сбит в Бологовском муниципальном округе. Здесь также обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью ПВО перехватила и уничтожила над Тверской областью два беспилотника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Коми отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов поезда
- Развожаев: Две воздушные цели уничтожили над акваторией и в районе Балаклавы
- Губернатор Руденя: В Тверской области сбили три беспилотника
- Россия работает над возможностью использования карт банков РФ в Танзании
- В МИД анонсировали ответные меры России на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию
- На подходах к Крымскому мосту скопилось 600 машин
- На площади в центре Москвы загорелся автомобиль
- При атаке дрона ВСУ в Курской области погибли пять человек
- В ЛНР к учебному году восстановят около 200 учебных учреждений
- В ФПА предложили расширить компетенцию суда присяжных на экономические преступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru