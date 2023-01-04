Губернатор рассказал о срабатывании в Ростовской области системы ПВО

Система ПВО сработала во вторник в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

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По словам губернатора, накануне около 22 часов силы противовоздушной обороны работали в 7 км от населенного пункта Султан Салы.

«На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Глава региона попросил население сохранять спокойствие. По словам Голубева, для обеспечения безопасности используются все силы и средства, а небо прикрыто средствами ПВО.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОРостовская Область
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