Губернатор рассказал о срабатывании в Ростовской области системы ПВО
Система ПВО сработала во вторник в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
По словам губернатора, накануне около 22 часов силы противовоздушной обороны работали в 7 км от населенного пункта Султан Салы.
«На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», — написал Голубев в своем Telegram-канале.
Глава региона попросил население сохранять спокойствие. По словам Голубева, для обеспечения безопасности используются все силы и средства, а небо прикрыто средствами ПВО.
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