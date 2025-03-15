Губернатор: Повреждений объектов после атаки БПЛА в Волгоградской области нет
После атаки беспилотников в Волгоградской области загорелся камыш, повреждений объектов не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, слова которого приводит пресс-служба администрации области.
Как отметил губернатор, силы ПВО отразили массированную атаку дронов в Котовском, Городищенском, Калачевском районе, в южной части Волгограда. Большую часть летательных аппаратов перехватили и нейтрализовали.
«В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет», - подчеркнул Бочаров.
Ранее Минобороны сообщило, что за ночь над Волгоградской областью нейтрализовали 64 украинских беспилотника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru