Губернатор Паслер: Причины прорыва дамбы в Орске выяснит комиссия

В причинах разрушения дамбы в Орске будет разбираться экспертная комиссия. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он пообещал, что результаты экспертизы будут опубликованы публично, передает РИА Новости.

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Дамбу в Орске прорвало 5 апреля из-за выхода реки Урал из берегов. В понедельник, 8 апреля, директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, строившей это сооружение, назвал грызунов одной из возможных причин прорыва дамбы. Он утверждает, что грызуны могли дамбу проточить, и «двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу».

Позднее мэр города Василий Козупица в эфире «России-24» отверг версию с грызунами. По его мнению, причина того, что дамба не выдержала - сильный паводок.


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ФОТО: РИА Новости
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