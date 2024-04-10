Губернатор Паслер: Причины прорыва дамбы в Орске выяснит комиссия

Дамбу в Орске прорвало 5 апреля из-за выхода реки Урал из берегов. В понедельник, 8 апреля, директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, строившей это сооружение, назвал грызунов одной из возможных причин прорыва дамбы. Он утверждает, что грызуны могли дамбу проточить, и «двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу».

Позднее мэр города Василий Козупица в эфире «России-24» отверг версию с грызунами. По его мнению, причина того, что дамба не выдержала - сильный паводок.



