Губернатор Орловской области заразился коронавирусом
Положительный результат теста на коронавирус получил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Скрывать это бессмысленно, пришел у меня вчера тест, я заразился коронавирусом, к сожалению, коронавирусу без разницы, кого заражать», - сказал он в своем эфире в Instagram.
Клычков отметил, что заразилась вся его семья. По его словам, состояние у всех нормальное, "немножко температуры, немножко головной боли". Он отметил, что он продолжит работу в дистанционном режиме.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что борьба с COVID-19 согласно концепции, предполагающей выработку массового иммунитета через естественное заражение вирусом, является некорректной с научной и этической точки зрения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Пашинян обвинил Турцию в подстрекательстве войны в Карабахе
- В Роспотребнадзоре дали прогноз по показателям заражения COVID-19
- Столичные власти объяснили зелёную жидкость в Москве-реке
- Число погибших в результате стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех
- Губернатор Орловской области заразился коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru