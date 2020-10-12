Губернатор Орловской области заразился коронавирусом

«Скрывать это бессмысленно, пришел у меня вчера тест, я заразился коронавирусом, к сожалению, коронавирусу без разницы, кого заражать», - сказал он в своем эфире в Instagram.

Клычков отметил, что заразилась вся его семья. По его словам, состояние у всех нормальное, "немножко температуры, немножко головной боли". Он отметил, что он продолжит работу в дистанционном режиме.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что борьба с COVID-19 согласно концепции, предполагающей выработку массового иммунитета через естественное заражение вирусом, является некорректной с научной и этической точки зрения.



