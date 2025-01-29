Губернатор: Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области
29 января 202503:32
Обломки беспилотного летательного аппарата, упавшие при отражении атаки, привели к возгоранию в Кстовской промзоне Нижегородской области, сообщил в Telegram глава региона Глеб Никитин.
По его словам, ликвидацией возгорания занимаются пожарные. Пострадавших нет.
Ранее в Смоленской области ликвидировали БПЛА, который пытался атаковать ядерный объект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru