Губернатор: Обломки БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области

Обломки беспилотного летательного аппарата, упавшие при отражении атаки, привели к возгоранию в Кстовской промзоне Нижегородской области, сообщил в Telegram глава региона Глеб Никитин.

Правительство Тверской области: Cбито еще несколько дронов

По его словам, ликвидацией возгорания занимаются пожарные. Пострадавших нет.

Ранее в Смоленской области ликвидировали БПЛА, который пытался атаковать ядерный объект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияБеспилотникиПожары

Горячие новости

Все новости

партнеры