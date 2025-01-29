Правительство Тверской области: Cбито еще несколько дронов

Еще несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины сбили в районе Андреаполя Тверской области, сообщило в Telegram правительство региона.

Над территорией России сбили 32 украинских беспилотника

До этого в Торопецком районе были сбиты шесть беспилотников. На месте работают оперативные службы, ситуация находится на контроле губернатора.

Ранее два украинских беспилотника ликвидировали над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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