Правительство Тверской области: Cбито еще несколько дронов
29 января 202501:37
Еще несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины сбили в районе Андреаполя Тверской области, сообщило в Telegram правительство региона.
До этого в Торопецком районе были сбиты шесть беспилотников. На месте работают оперативные службы, ситуация находится на контроле губернатора.
Ранее два украинских беспилотника ликвидировали над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru