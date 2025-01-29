В Смоленской области сбит атаковавший ядерный объект украинский БПЛА

В Смоленской области ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который пытался атаковать ядерный объект, сообщил в Telegram глава региона Василий Анохин.

Правительство Тверской области: Cбито еще несколько дронов

Кроме того, массированной атаке подверглись гражданские объекты области.

Пострадавших и разрушений нет.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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