Губернатор Никитин: В Кстовской промзоне после атаки БПЛА загорелся объект ТЭК

Как отметил губернатор, ЧП произошло утром 12 марта.

«На месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами, как отмечали в экстренных службах, возгорание произошло после атаки дрона, напоминает телеканал «360». Позже глава Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса в столице региона, пишет Ura.ru.

