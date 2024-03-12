Губернатор Никитин: В Кстовской промзоне после атаки БПЛА загорелся объект ТЭК
Беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Как отметил губернатор, ЧП произошло утром 12 марта.
«На месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», — написал Никитин в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами, как отмечали в экстренных службах, возгорание произошло после атаки дрона, напоминает телеканал «360». Позже глава Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса в столице региона, пишет Ura.ru.
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