Пожар произошел на нефтезаводе в Рязанской области

Возгорание произошло на территории нефтезавода в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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«Предположительная причина пожара — падение беспилотника», — отметил собеседник агентства.

Данных о пострадавших не приводится. Ведется тушение возгорания, на месте происшествия находятся оперативные службы.

По данным Telegram-канала «112», AO «Рязаньнефтепродукт» атаковал беспилотник, он повредил установку по первичной переработке нефтепродуктов.

Накануне в Нижегородской области дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. Позже возгорание ликвидировали. К борьбе с огнем привлекался пожарный поезд Горьковской железной дороги, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарРязанская Область

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