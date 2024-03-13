Пожар произошел на нефтезаводе в Рязанской области
Возгорание произошло на территории нефтезавода в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Предположительная причина пожара — падение беспилотника», — отметил собеседник агентства.
Данных о пострадавших не приводится. Ведется тушение возгорания, на месте происшествия находятся оперативные службы.
По данным Telegram-канала «112», AO «Рязаньнефтепродукт» атаковал беспилотник, он повредил установку по первичной переработке нефтепродуктов.
Накануне в Нижегородской области дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. Позже возгорание ликвидировали. К борьбе с огнем привлекался пожарный поезд Горьковской железной дороги, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru