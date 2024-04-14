Губернатор Курганской области призвал жителей покидать подтопляемые территории
Глава Курганской области Вадим Шумков призвал жителей немедленно покидать подтопляемые территории из-за угрозы разлива реки Тобол. Ее уровень за ночь поднялся почти до пяти метров.
«Уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 см и составляет уже почти 5 метров. При 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега», – написал утром Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
По его данным, за последние несколько часов вода прибывает по 20 сантиметров в час.
Также стало известно, что на реке возле двух населенных пунктов Кетовского округа возник риск заторов. В Темляках смыло деревянный мост и несет течением к Кургану. В деревне Лаптева сорвало понтонный мост. Спасатели принимают все меры, чтобы обеспечить проход воды.
«Земляки, уходите из подтапливаемых территорий. Берите с собой родственников, документы и ценные вещи и уходите», – призвал Шумков жителей.
Ранее в Курганской и Тюменской областях готовятся к паводку, который, по прогнозам, превысит исторический максимум. Предварительными работами руководят федеральные министры МЧС и строительства, а также полпред президента в УрФО Владимир Якушев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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