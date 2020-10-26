Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом

Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом, передает RT.

Игорь Кобзев находится на самоизоляции и работает удалённо, при этом чувствует себя хорошо.

Ранее на дистанционный формат работы перешел губернатор Петербурга Александр Беглов.

Учёные объяснили бессимптомное течение заболевания коронавирусом

В настоящее время во всем мире COVID-19 диагностирован более чем у 43 миллионов человек, Россия в данный момент занимает четвертое место по числу заболевших. Больше всего случаев заболевания обнаружено в США – 8,6 миллионов. На втором месте находится Индия, где заболели 7,9 миллионов человек. В Бразилии выявлено 5,4 миллиона заболевших.

В России коронавирусом заболело 1,5 миллиона человек с начала первой волны пандемии. Среди них, по официальным данным, зафиксировано 26 тысяч летальных случаев заболевания.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Сергеев
ТЕГИ:КоронавирусГубернаторИркутская Область
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