Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом

В настоящее время во всем мире COVID-19 диагностирован более чем у 43 миллионов человек, Россия в данный момент занимает четвертое место по числу заболевших. Больше всего случаев заболевания обнаружено в США – 8,6 миллионов. На втором месте находится Индия, где заболели 7,9 миллионов человек. В Бразилии выявлено 5,4 миллиона заболевших.

В России коронавирусом заболело 1,5 миллиона человек с начала первой волны пандемии. Среди них, по официальным данным, зафиксировано 26 тысяч летальных случаев заболевания.

