Губернатор Гусев: В Воронежской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали 4 человека
В Воронежской области при ночной атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.
Изначально сообщалось об одной пострадавшей, но позже число людей, получивших травмы, достигло четырех. По словам Гусева, две мирные жительницы были госпитализированы, еще одной медпомощь была оказана на месте. Мужчину с ожогом тоже доставили в больницу, добавил политик.
Кроме того, он рассказал, что в результате пожара был полностью уничтожен один частный дом, еще несколько получили повреждения.
Ранее в Минобороны РФ сообщил, что минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали свыше 90 украинских беспилотников, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru