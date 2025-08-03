Губернатор Гусев: В Воронежской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали 4 человека

Изначально сообщалось об одной пострадавшей, но позже число людей, получивших травмы, достигло четырех. По словам Гусева, две мирные жительницы были госпитализированы, еще одной медпомощь была оказана на месте. Мужчину с ожогом тоже доставили в больницу, добавил политик.

Кроме того, он рассказал, что в результате пожара был полностью уничтожен один частный дом, еще несколько получили повреждения.

Ранее в Минобороны РФ сообщил, что минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали свыше 90 украинских беспилотников, передает RT.