Губернатор Гусев: На подлете к Воронежу уничтожили дрон ВСУ

«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений на земле не зафиксировано, никто не пострадал. Гусев подчеркнул, что держит оперативную ситуацию в области на контроле.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении шести дронов ВСУ над Воронежской и Белгородской областями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

