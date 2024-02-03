Губернатор Гусев: На подлете к Воронежу уничтожили дрон ВСУ

Украинский беспилотник сбили близ Воронежа. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

В Нижегородской области обезвредили два беспилотника

«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений на земле не зафиксировано, никто не пострадал. Гусев подчеркнул, что держит оперативную ситуацию в области на контроле.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении шести дронов ВСУ над Воронежской и Белгородской областями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиВоронежская Область

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