Губернатор Гусев: На подлете к Воронежу уничтожили дрон ВСУ
3 февраля 202401:23
Украинский беспилотник сбили близ Воронежа. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, разрушений на земле не зафиксировано, никто не пострадал. Гусев подчеркнул, что держит оперативную ситуацию в области на контроле.
Ранее в Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении шести дронов ВСУ над Воронежской и Белгородской областями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru