СМИ: Два дрона с взрывчаткой атаковали военный полигон под Воронежем
10 мая 202309:36
Два беспилотных летательных аппарата с взрывчаткой атаковали военный полигон в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, ЧП произошло в ночь на среду. Два дрона, начиненных взрывчаткой, взорвались при падении на полигон, пишет Ura.ru.
«Пострадали около 14 военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет», — отмечается в сообщении.
Официального подтверждения информации пока не поступало.
Ранее стало известно, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru