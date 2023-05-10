СМИ: Два дрона с взрывчаткой атаковали военный полигон под Воронежем

По данным издания, ЧП произошло в ночь на среду. Два дрона, начиненных взрывчаткой, взорвались при падении на полигон, пишет Ura.ru.

«Пострадали около 14 военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет», — отмечается в сообщении.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, напоминает телеканал «360».

