СМИ: силы ПВО сбили неизвестный объект в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны сбили неизвестный объект в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Baza.

Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

По информации издания, объект уничтожили недалеко от военного аэродрома в городе Морозовск. В результате падения обломков пострадавших нет.

Управление ФСБ России по Самарской области задержало уроженку Украины по подозрению в подготовке теракта. Оперативники выяснили, что женщина причастна к сбору информации о российских военных объектах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОРостовская Область

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