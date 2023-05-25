СМИ: силы ПВО сбили неизвестный объект в Ростовской области
25 мая 202323:07
Силы противовоздушной обороны сбили неизвестный объект в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, объект уничтожили недалеко от военного аэродрома в городе Морозовск. В результате падения обломков пострадавших нет.
Управление ФСБ России по Самарской области задержало уроженку Украины по подозрению в подготовке теракта. Оперативники выяснили, что женщина причастна к сбору информации о российских военных объектах, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru