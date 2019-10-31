Губернатор: Допустившие убийство ребенка в детсаду будут наказаны
В Ненецком автономном округе (НАО)продолжают выяснять обстоятельства убийства шестилетнего мальчика в одном из детских садов Нарьян-Мара. Неадекватный мужчина беспрепятственно проник в учреждение, прошел на второй этаж и нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику.
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что все, кто причастен к смерти ребенка, понесут наказание.
«Это самое ужасное, что может произойти в нашей жизни. Слов для того, чтобы унять боль матери и отца, не подобрать. Мы окажем всю необходимую поддержку семье, но я понимаю, что никакая помощь не сможет залечить эти раны. К сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Ближайшим рейсом завтра возвращаюсь в Нарьян-Мар. Все, кто в той или иной мере оказался причастным к этой трагедии, будут нести ответственность, предусмотренную законом», - сказал губернатор.
Ранее депутат Госдумы, представляющая, в том числе НАО, Елена Вторыгина в эфире НСН резко раскритиковала персонал детского сада, который допустил проникновение постороннего в здание детсада.
Подозреваемый уже задержан, однако, судя по его показаниям, он явно имеет проблемы с психикой. В регион выехали сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета.
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