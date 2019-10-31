Губернатор: Допустившие убийство ребенка в детсаду будут наказаны

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что все, кто причастен к смерти ребенка, понесут наказание.

«Это самое ужасное, что может произойти в нашей жизни. Слов для того, чтобы унять боль матери и отца, не подобрать. Мы окажем всю необходимую поддержку семье, но я понимаю, что никакая помощь не сможет залечить эти раны. К сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Ближайшим рейсом завтра возвращаюсь в Нарьян-Мар. Все, кто в той или иной мере оказался причастным к этой трагедии, будут нести ответственность, предусмотренную законом», - сказал губернатор.

Ранее депутат Госдумы, представляющая, в том числе НАО, Елена Вторыгина в эфире НСН резко раскритиковала персонал детского сада, который допустил проникновение постороннего в здание детсада.

Подозреваемый уже задержан, однако, судя по его показаниям, он явно имеет проблемы с психикой. В регион выехали сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета.

