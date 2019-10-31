В Думе испугались самосуда после убийства ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Настоящий шок вызвало известие об убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара. 36-летний местный житель беспрепятственно вошел в детское учреждение, проник в спальню и во время тихого часа нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему воспитаннику.

Зампредседатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, которая представляет Ненецкий автономный округ в нижней палате парламента, встретила это известие на больничной койке. Она крайне эмоционально прокомментировала инцидент в эфире НСН.

«Я в шоке просто, давление поднялось. Это полная безответственность и халатность руководства и персонала детского сада! Меня спрашивают, какой еще законодательный акт можно сделать, чтобы сохранить наших детей? Слушайте, у нас уже все принято! И кнопки безопасности, и рамки в школах, все садики должны быть закрыты, открываются только родителям. Как мог этот сумасшедший пройти через все кордоны, замки и двери, подняться на второй этаж детского сада, зайти в спальню к детям и зарезать этого малыша? Мимо скольких сотрудников он прошел? Это что получается, весь сад был пустой?» - сказала она.

Депутат добавила, что Нарьян-Мар - маленький город, поэтому после такого преступления местные жители могут потребовать самосуда.

«Нарьян-Мар – небольшой город. Там все друг друга знают по имени-отчеству. Как бы еще не было самосуда. Сейчас его, наверняка, закрыли и изолировали. Сейчас будет такой спрос, гражданское общество поднимется после всего этого. Нужно реагировать всем абсолютно», - заявила парламентарий.



Тем временем стало известно, что убийцей оказался мужчина, который ранее состоял на учете у нарколога. По данным РИА Новости, детский сад во время тихого часа был закрыт, однако охранник открыл ему дверь дистанционно. При этом во время нападения он якобы кричал, что «убивает сатану».

