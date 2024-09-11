Губернатор Чибис сообщил о налете украинских БПЛА на Мурманскую область
11 сентября 202411:38
Беспилотники ВСУ совершили налет на Мурманскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«Прошу вас с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить», — указал губернатор.
По словам Чибиса, в области работают средства ПВО, которые борются с дронами противника.
Ранее в Мурманске и Апатитах временно ограничили работу аэропортов, пишет Ura.ru. Авиагавани приостановили прием и отправку самолетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru