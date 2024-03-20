Губернатор Бусаргин заявил об уничтожении беспилотников над Энгельсом
20 марта 202407:16
Беспилотники уничтожили над Энгельсом ночью 20 марта. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
«Над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Бусаргина, никто не пострадал, разрушений после падения обломков дронов не зафиксировано. Как позже сообщили в Минобороны, ночью над Саратовской областью уничтожили четыре беспилотника.
Ранее средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru