Губернатор Бусаргин сообщил о сбитом в Энгельсе беспилотнике

«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

По его словам, разрушений инфраструктуры из-за падения обломков не зафиксировано, никто не пострадал.

Ранее над Курском сбили три украинских беспилотника, напоминает телеканал «360». В результате произошло возгорание в двух частных домах, также был поврежден жилой дом в одном из СНТ.

