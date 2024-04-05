Губернатор Бусаргин сообщил о сбитом в Энгельсе беспилотнике
5 апреля 202407:33
Беспилотник ликвидирован в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.
По его словам, разрушений инфраструктуры из-за падения обломков не зафиксировано, никто не пострадал.
Ранее над Курском сбили три украинских беспилотника, напоминает телеканал «360». В результате произошло возгорание в двух частных домах, также был поврежден жилой дом в одном из СНТ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Индии вертолет Apache совершил жесткую посадку
- Wildberries вложит более 100 млрд рублей в строительство складов
- Нападавший на Чибиса заявил о личной неприязни к губернатору
- Мурманский губернатор Чибис пришел в себя после операции
- Минобороны: ПВО сбила 53 украинских беспилотника в пяти регионах
- СК нашел в телефонах террористов связь теракта в «Крокусе» с СВО
- Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ с учетом пересдач
- Советник Пушилина: Российские войска вошли в пригород Часова Яра
- Губернатор Бусаргин сообщил о сбитом в Энгельсе беспилотнике
- Япония запретит экспорт в Россию 164 видов товаров
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru