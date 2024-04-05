Губернатор Бусаргин сообщил о сбитом в Энгельсе беспилотнике

Беспилотник ликвидирован в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

В Курске возле центрального рынка произошел пожар после уничтожения БПЛА

«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

По его словам, разрушений инфраструктуры из-за падения обломков не зафиксировано, никто не пострадал.

Ранее над Курском сбили три украинских беспилотника, напоминает телеканал «360». В результате произошло возгорание в двух частных домах, также был поврежден жилой дом в одном из СНТ.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиСаратовская Область

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