Губернатор Брянской области сообщил об артобстреле ВСУ села Некислицы
Военные Украины обстреляли из артиллерии приграничное село Некислицы в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
По его словам, обстрел произошел около 5:00 утра. Богомаз отметил, что в результате обстрела была повреждена линия электропередач. Губернатор также подчеркнул, что на месте работают все оперативные службы, в село выехала бригада электриков, которая будет заниматься восстановлением ЛЭП.
«Жертв и пострадавших нет», - добавил губернатор.
Ранее власти Брянской области продлили до 23 июля действие высокого уровня террористической опасности, напоминает RT.
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