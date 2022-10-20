Губернатор Белгородской области заявил о массированном обстреле села Муром

По его словам, есть сильные разрушения «у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений».

«По предварительным данным жертв и пострадавших нет... Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что все школы Белгородской области продлят осенние каникулы на неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

