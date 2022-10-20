Губернатор Белгородской области заявил о массированном обстреле села Муром

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о массированном обстреле, под который попало село Муром Шебекинского городского округа.

В Белгородской области при обстреле пострадали двое жителей

По его словам, есть сильные разрушения «у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений».

«По предварительным данным жертв и пострадавших нет... Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что все школы Белгородской области продлят осенние каникулы на неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияГраница Между Россией И УкраинойОбстрелБелгород
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