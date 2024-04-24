Губернатор Артамонов заявил о падении БПЛА в промзоне Липецка

Как отметил губернатор, киевский режим попытался атаковать инфраструктуру в промышленной зоне. Угрозы удара по жилому массиву не было.

«Объект был единичным... Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона указал, что обошлось без жертв, пишет Ura.ru.

