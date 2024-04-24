Губернатор Артамонов заявил о падении БПЛА в промзоне Липецка

Украинский беспилотник упал на территории промзоны в Липецке. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

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Как отметил губернатор, киевский режим попытался атаковать инфраструктуру в промышленной зоне. Угрозы удара по жилому массиву не было.

«Объект был единичным... Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона указал, что обошлось без жертв, пишет Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиЛипецк

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