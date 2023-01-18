ГСЧС Украины: При крушении вертолета под Киевом погибли 15 человек
Пятнадцать человек, в том числе трое детей, погибли в результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как отметили в ведомстве, авиакатастрофа произошла в 08:20 (09:20 мск). Вертолет ГСЧС ЭС-225 с бортовым номером 54 повредил здание дошкольного учреждения, которое впоследствии загорелось, а также остекление в 14-этажном жилом доме, 3 легковых автомобиля.
«В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09: 28 - ликвидирован. На борту находилось 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС», — говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЧС.
По состоянию на 11:00 известно о 15 погибших в результате крушения вертолета, трое из них — дети. Пострадали 15 взрослых и 10 детей.
Ранее Нацполиция Украины сообщила, что жертвами катастрофы в Броварах стали 16 человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. В свою очередь, глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба заявил о 18 погибших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Соль в ДНР
- Прибывший в Турцию российский круизный лайнер врезался в пристань
- Глава Белгородской области заявил о срабатывании ПВО над регионом
- Лавров: Анкара с помощью Москвы намерена восстановить отношения с Дамаском
- «Информационная чума». Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт
- ГСЧС Украины: При крушении вертолета под Киевом погибли 15 человек
- Володин поручил думским комитетам внести предложения по возможному запрету вейпов
- Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять российских детей
- В МИД предупредили о военно-техническом ответе на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
- Сбербанк объявил о начале работы в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru