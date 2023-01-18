ГСЧС Украины: При крушении вертолета под Киевом погибли 15 человек

Как отметили в ведомстве, авиакатастрофа произошла в 08:20 (09:20 мск). Вертолет ГСЧС ЭС-225 с бортовым номером 54 повредил здание дошкольного учреждения, которое впоследствии загорелось, а также остекление в 14-этажном жилом доме, 3 легковых автомобиля.

«В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09: 28 - ликвидирован. На борту находилось 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС», — говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЧС.

По состоянию на 11:00 известно о 15 погибших в результате крушения вертолета, трое из них — дети. Пострадали 15 взрослых и 10 детей.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что жертвами катастрофы в Броварах стали 16 человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. В свою очередь, глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба заявил о 18 погибших.

