В МВД Украины назвали возможные причины падения вертолета в Киевской области

«Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — написал Геращенко в Telegram.

Ранее стало известно, что в городе Бровары под Киевом потерпел крушение вертолет. Воздушное судно рухнуло рядом с детским садом. Как сообщают СМИ, причиной трагедии могла стать ошибка пилота.

По данным Нацполиции Украины, в результате ЧП погибли 16 человек, в том числе министр внутренних дел страны Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Также сообщалось о 22 пострадавших.

Позже глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба заявил, что число погибших при падении вертолета выросло до 18, пострадавших — до 29.

