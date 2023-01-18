В МВД Украины назвали возможные причины падения вертолета в Киевской области
Причинами крушения вертолета в Киевской области могли стать неисправность, нарушение правил безопасности или диверсия. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — написал Геращенко в Telegram.
Ранее стало известно, что в городе Бровары под Киевом потерпел крушение вертолет. Воздушное судно рухнуло рядом с детским садом. Как сообщают СМИ, причиной трагедии могла стать ошибка пилота.
По данным Нацполиции Украины, в результате ЧП погибли 16 человек, в том числе министр внутренних дел страны Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Также сообщалось о 22 пострадавших.
Позже глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба заявил, что число погибших при падении вертолета выросло до 18, пострадавших — до 29.
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